Colo Colo confirma bajas y retornos en su lista de citados vs. Deportes Puerto Montt

Colo Colo afina detalles para recibir a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de Copa Chile. Tras el 1-0 conseguido en la ida, el conjunto albo irá por la clasificación en la revancha.
Y para ello, Fernando Ortiz ya tiene definida su lista de citados: fue revelada por la propia institución a través de redes sociales. El DT argentino se inclinó por algunas novedades.
Entre ellas, la más controversial: Vozinha quedó fuera de la convocatoria. A pesar de regresar al país anticipadamente tras la fecha FIFA junto a Cabo Verde, el arquero no fue considerado.
A su vez, Maximiliano Romero no dirá presente. El delantero arrastra un problema muscular en su muslo derecho, lo que le impedirá estar entre las opciones en el Estadio Monumental. Tendrá que ver el duelo desde las graderías.
¿Y Claudio Aquino? Se mantiene al margen. Según indica el informe del club, el mediocampista argentino está en proceso de reintegración por una sobrecarga en su rodilla izquierda.
Vozinha no fue nominado en Colo Colo. (Imagen: Photosport)
La lista de citados de Colo Colo
- Eduardo Villanueva
- Gabriel Maureira
- Matías Fernández
- Joaquín Sosa
- Jeyson Rojas
- Bruno Torres
- Erick Wiemberg
- Tomás Alarcón
- Arturo Vidal
- Álvaro Madrid
- Cristián Díaz
- Sebastián Vega
- Benjamín Pérez
- Vicente Martínez
- Marcos Bolados
- Gedeón Díaz
- Francisco Marchant
- Lautaro Pastrán
- Yastin Cuevas
- Javier Correa
Tal enfrentamiento entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, válido por Copa Chile, está programado para este martes 6 de octubre. Se disputará desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.