Colo Colo confirma bajas y retornos en su lista de citados vs. Deportes Puerto Montt

Fernando Ortiz dejó fuera de la delegación a Vozinha y no contará con Maximiliano Romero. Por contraparte, vuelve Joaquín Sosa.

Colo Colo afina detalles para recibir a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de Copa Chile. Tras el 1-0 conseguido en la ida, el conjunto albo irá por la clasificación en la revancha.

Y para ello, Fernando Ortiz ya tiene definida su lista de citados: fue revelada por la propia institución a través de redes sociales. El DT argentino se inclinó por algunas novedades.

Entre ellas, la más controversial: Vozinha quedó fuera de la convocatoria. A pesar de regresar al país anticipadamente tras la fecha FIFA junto a Cabo Verde, el arquero no fue considerado.

A su vez, Maximiliano Romero no dirá presente. El delantero arrastra un problema muscular en su muslo derecho, lo que le impedirá estar entre las opciones en el Estadio Monumental. Tendrá que ver el duelo desde las graderías.

¿Y Claudio Aquino? Se mantiene al margen. Según indica el informe del club, el mediocampista argentino está en proceso de reintegración por una sobrecarga en su rodilla izquierda.

Vozinha no fue nominado en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La lista de citados de Colo Colo

Eduardo Villanueva

Gabriel Maureira

Matías Fernández

Joaquín Sosa

Jeyson Rojas

Bruno Torres

Erick Wiemberg

Tomás Alarcón

Arturo Vidal

Álvaro Madrid

Cristián Díaz

Sebastián Vega

Benjamín Pérez

Vicente Martínez

Marcos Bolados

Gedeón Díaz

Francisco Marchant

Lautaro Pastrán

Yastin Cuevas

Javier Correa

Tal enfrentamiento entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, válido por Copa Chile, está programado para este martes 6 de octubre. Se disputará desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.