“Burdo” y “ordinario”: Dante Poli le da en el piso a Aníbal Mosa tras la polémica en Colo Colo

Colo Colo ha vivido días ajetreados y todo esto tras la polémica sanción a Javier Correa tras sus gestos polémicos después del Superclásico ante la Universidad de Chile, el que ha causado varias reacciones en el ‘Cacique’ y puntualmente, por parte del presidente Aníbal Mosa.

Sobre esto, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90′ de ESPN y comentó lo que fueron las declaraciones del mandamás de Colo Colo, los que cuestionó sin filtro tras encender más fuego a esta polémica.

“Pareciera que esto implicó una especie de arrogancia ante esa superioridad, que los hace dictar casi los valores y las formas en las que se tiene que desarollar, en este caso el fútbol”, partió indicando Poli.

Agregando a esto, el ex defensor no tuvo pelos en la lengua para cuestionar con dureza lo que fueron los dichos de Aníbal Mosa, los que consideró más que desafortunados tras lo que ha sido todo este problema después del gesto de Javier Correa.

Poli destruyó a Aníbal Mosa en Colo Colo | Foto: Photosport

“Pero Aníbal Mosa, como presidente, como responsable, como principal accionista de uno de los clubes más importantes de Chile, que se refiera al resto como ‘sapos’ con conceptos que son muy burdos, que son hasta ordinarios… Yo digo él es su posición y lo hemos halagado en un montón de veces acá, respecto a ciertas decisiones y en otras los hemos criticado, es parte del lugar y la función que él cumple”, declaró.

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Concluyendo, Poli considera insólito que exista tan poca autocrítica en Colo Colo tras lo que fue esta acción, que el panelista considera que la sanción era algo correcto tras un acto polémico del jugador de Colo Colo.

“¿Se puede referir de esa manera a lo que está pasando?, desde cuando lo correcto, que me parece que es lo que termina pasando con la denuncia de la U, es moralmente cuestionable o que incluso se habla de tampa o que se rompen muchos códigos y por eso se termina siendo un sapo respecto a esas situación. ¿cómo pueden estar tan confundidos?”, cerró.