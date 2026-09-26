Aníbal Mosa reacciona al escándalo entre U. de Chile y Everton: “Requiere sanciones duras”

El presidente de Colo Colo alzó la voz por lo ocurrido en el Estadio Sausalito por los octavos de final de Copa Chile. Lo lamentó.

El escándalo entre Universidad de Chile y Everton no dejó indiferente a Aníbal Mosa. Tras la ratificación de la reanudación del duelo de ida por octavos de final de Copa Chile, el timonel de Colo Colo alzó la voz.

Para el presidente de Blanco y Negro, lo ocurrido en el Estadio Sausalito este jueves 24 de septiembre no puede volver a suceder. Es por eso que llamó a encontrar a los culpables y castigarlos.

El artificio utilizado pudo provocar un hecho sin mayores precedentes en el fútbol chileno. Afortunadamente, los daños fueron menores y no desencadenaron en una tragedia.

“Lo que pasó es muy lamentable por el resto de la gente que va a ver un partido. Lo que vi requiere que haya sanciones duras. Identificar a los realmente responsables, porque no pueden pagar justos por pecadores“, señaló.

“Y que no entren más a una cancha de fútbol (…) Hay que empezar a dar esas señales, porque si no vamos a lamentar situaciones como la vida de un niño o cualquier cosa peor“, agregó.

Aníbal Mosa se refirió al escándalo de Universidad de Chile. El presidente de Colo Colo fue claro. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo toma resguardos

Sobre la misma línea, Aníbal Mosa abordó los trabajos de la dirigencia alba para intentar acabar con pesadillas como la vivida en la costa. En Macul también han sufrido percances.

“Tenemos identificaciones. En el último tiempo hemos metido a alrededor de 500 personas al Código 102. Nosotros no vamos a permitir que un espacio familiar como lo es el estadio lo ensucien unos pocos“, cerró.