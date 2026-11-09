Javier Correa dispara contra U. de Chile tras el título de Colo Colo: “¿Son lechuzas o…”

Fiel a su controversial estilo, el delantero argentino arremetió contra el archirrival tras conseguir la estrella número 35.

Colo Colo celebra con euforia el título de la Liga de Primera y así lo confirma Javier Correa. Durante los festejos de la consagración, el goleador del cuadro albo se desacató junto a sus compañeros.

Eso quedó expuesto en los mismos videos que los jugadores del plantel popular publicaron en redes sociales. Uno de ellos, exhibió al delantero argentino enviándole mensajes a Universidad de Chile.

El atacante de 34 años no desperdició la oportunidad y lanzó potentes dardos contra el archirrival. Sus dichos sacarán ronchas en la vereda contraria: no utilizó términos amistosos contra los azules.

“Escuchá, pero qué son al final, ¿son lechuzas o leones? ¿qué mierda son? Manga de putos, ¿qué mierda son?“, expresó el ariete de Colo Colo.

Un ácido recado de Javier Correa contra Universidad de Chile, el que está enmarcado en la obtención de la estrella 35 del conjunto de Macul. La fiesta continuará en el Estadio Monumental.

Javier Correa no se olvidó de U. de Chile en el título de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Javier Correa dispara contra Universidad de Chile