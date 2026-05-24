Los "Papayeros" aprovecharon de darle "una manito" a los Albos previo al choque contra la UC.

Deportes La Serena sorprendió en La Portada y firmó uno de los resultados más llamativos de la fecha 13 de la Liga de Primera. El cuadro granate aplastó por 4-1 a Deportes Limache, frenando al equipo que venía siguiendo de cerca a Colo Colo en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

El golpe comenzó temprano. Nicolás Stefanelli abrió la cuenta a los 18 minutos, antes de que en el complemento llegara la lluvia de goles serenense. Felipe Chamorro apareció con un doblete (53’ y 83’) y Diego Rubio se sumó con otro tanto al 55’, desatando la fiesta local. El descuento de Marcos Arturia al 57’ solo maquilló una derrota dura para los tomateros.

El resultado tiene impacto directo en la parte alta de la tabla. Limache llegaba a esta jornada como uno de los perseguidores más cercanos del “Cacique” que todavía debe enfrentar a Universidad Católica en el Claro Arena. Con esta caída, el equipo dirigido por César Villegas pierde terreno importante en la pelea.

Deportes La Serena sorprende y golea a Limache en La Portada. (Foto: Photosport)

Además, el triunfo le permite a La Serena respirar y escalar posiciones, alejándose momentáneamente de la zona baja tras una campaña irregular.

Así quedan La Serena y Deportes Limache en la tabla

La derrota deja a Deportes Limache en el tercer lugar con 21 puntos, quedando a seis unidades del líder Colo Colo (27) y perdiendo una buena oportunidad de presionar en la parte alta.

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Por su parte, Deportes La Serena sube al puesto 12 con 17 puntos, alcanzando la zona media de la clasificación y tomando distancia respecto a los equipos comprometidos con la parte baja.

Así queda la tabla de la Liga de Primera