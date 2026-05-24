El delantero albo se sinceró tras la bataola que se generó luego del triunfo sobre la UC en el Claro Arena.

Javier Correa fue la gran figura del clásico. El delantero marcó un doblete en la remontada de Colo Colo por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena, pero tras el pitazo final no solo se habló de fútbol: el encuentro terminó con empujones, discusiones y varios jugadores fuera de control.

Entre los más ofuscados estuvieron Joaquín Sosa y Javier Méndez por el lado albo, además del arquero Vicente Bernedo en Universidad Católica, en una tensa escena que se produjo mientras los jugadores del Cacique celebraban una victoria que los dejó más líderes que nunca del torneo.

Imágenes de la batalla que se desató entre Colo Colo y la UC en el Claro Arena.

Tras el partido, Correa bajó el perfil a los incidentes, aunque dejó una frase que seguramente dará que hablar. “Si alguno lo tomó mal o pensó que estábamos cargando… ellos cuando nos ganaron festejaron y nosotros no dijimos nada”, señaló inicialmente el argentino.

Javier Correa responde a las molestias de la UC: “Cuando uno pierde, hay que quedarse callado”

El goleador albo fue más allá al referirse al enojo cruzado tras el final del encuentro y aseguró que saber perder también es parte del fútbol. “Son folclores del fútbol, hay que aguantársela. A veces cuando te toca perder, ahí es donde se ven los verdaderos hombres”, disparó.

Luego profundizó aún más: “A mí me ha tocado perder y me he ido en silencio a mi casa. No le he buscado pleito a nadie, porque eso es de hombre también: saber perder”.

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Las declaraciones llegan después de un cierre caliente del clásico y podrían aumentar la tensión entre ambos planteles tras una jornada marcada por la remontada alba y las discusiones posteriores.

El impresionante momento goleador de Javier Correa en Colo Colo

Más allá de la polémica, Correa atraviesa probablemente su mejor racha desde que llegó al Monumental. Con el doblete ante Universidad Católica, el atacante acumula siete goles en sus últimos cuatro partidos, convirtiéndose en el hombre más decisivo del equipo de Fernando Ortiz.

Pese a ello, el argentino evitó agrandarse y prefirió mantener la calma: “Bien, tranquilo. Hay que seguir trabajando. En diciembre veremos los frutos que se han sembrado durante el año”, cerró.

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DATOS CLAVE

Javier Correa anotó un doblete en el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica.

El partido de fútbol finalizó con empujones y discusiones en el Claro Arena.

El atacante argentino acumula siete goles en sus últimos cuatro partidos con el club.