El atacante argentino cuestionó la decisión del Tribunal de Disciplina, que lo sancionó con dos fechas sin jugar.

Colo Colo ya conoció el castigo contra Javier Correa. Luego de sus gestos obscenos tras el Superclásico, el delantero se perderá dos partidos y ello generó su inmediata reacción.

Tras presentarse al Tribunal de Disciplina de la ANFP, el atacante cordobés se reunió junto a Arturo Vidal y abordó su correctivo. No le gustó para nada y se lo hizo saber a su compañero.

En primera instancia, ironizó con la determinación de la entidad y luego emitió sus descargos a través de Kick. Tendrá que ver a su equipo desde las graderías por dos jornadas.

“Recién sancionadito, jaja (…) Es un chiste… Es mejor quedarte en casa y que te den no más la sanción. Ya está. Tendríamos que averiguar de qué hincha son los locos estos que dan el veredicto”, lanzó.

“Quizás por decir esto perjudica más. No doy nombres, pero no es parcial. Da rabia porque no eres libre de expresarte. La reacción fue a nuestros camarógrafos, nunca vi a la gente. No tengo nada contra la gente”, agregó.

Colo Colo sufre por Javier Correa. (Imagen: Photosport)

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Le pide disculpas a Colo Colo

Finalmente, el goleador le ofreció el perdón correspondiente a los fanáticos albos. Será una dura ausencia en la recta final de la Liga de Primera, aunque el elenco de Macul tiene una ventaja abismal en la cima.

“Sí pido disculpas a la gente y la institución como tal. Tengo que ser responsable de lo que hago, pero tienen que entenderme. Trato de ser ejemplo en el día a día”, concluyó.