El delantero de Colo Colo, Javier Correa rompe el silencio y habla sobre su futuro en el 'Cacique'.

Colo Colo goza de un tremendo presente en el fútbol chilen. Los ‘Albos’ son lideres con una amplia ventaja en la Liga de Primera y se encaminan con fuerza a un nuevo título, gracias a la gran actuación del plantel que comanda Fernando Ortiz

Ante el gran presente que vive Colo Colo, una de las grandes figuras de este 2026 ha sido el delantero Javier Correa, quien en las últimas horas habló en el programa ‘Tipsters’ y se refirió a los rumores que ya lo empiezan a vincular con otros clubes.

“A mí no me mueve eso, no me desenfoco porque soy agradecido de donde estoy, todo el mundo se mataría por estar acá, es la realidad”, parte señalando Correa.

Siguiendo en aquello, el goleador del ‘Popular’ sabe que ha sido cuestionado en algún momento por su nivel, pero hoy ante el gran rendimiento que muestra en Colo Colo, espera poder consolidar aquello y seguir firme en el club.

Correa habla de su futuro en Colo Colo | Foto: Photosport

“Si tú le preguntas a (Aníbal) Mosa y le preguntas cuántos nueves le ofrecen por cada vez que yo no hago un gol, deben ser miles, pero soy agradecido de donde estoy”, declara.

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Concluyendo, Correa sabe que cuando un futbolista hace bien las cosas, comienza a llamar la atención de distintos equipos del continente, pero aquello, hoy en día no pone nervioso al delantero de Colo Colo, quien se siente muy a cómodo en el ‘Cacique’.

“Estoy tranquilo y contento, disfrutando, queriendo batir mis propios números, porque siguen siendo mis metas, si yo cumplo mis metas, nos va ir bien a todos. Siempre el sonajero empieza y depende como tengas los pies, yo los tengo en la tierra y se que van a sonar, si haces las cosas bien, sabes que te van a venir a buscar, pero yo soy agradecido de acá, agradezco a Aníbal y toda la gente“, cerró.

En Síntesis

Colo Colo lidera con ventaja el torneo chileno bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz .

lidera con ventaja el torneo chileno bajo la dirección técnica de . Javier Correa descartó los rumores sobre su salida del club en el programa ‘Tipsters’ .

descartó los rumores sobre su salida del club en el programa . Aníbal Mosa fue respaldado por el delantero, quien agradeció su permanencia en el ‘Cacique’.