El uruguayo registró con unos lentes buena parte de la interna alba durante la exigente preparación que están teniendo en Colombia.

Colo Colo vive días intensos en Bogotá, donde realiza su intertemporada con miras al segundo semestre. Pero más allá del trabajo físico y táctico, el plantel albo mostró un lado distinto gracias a Joaquín Sosa, quien armó un verdadero “reality” desde dentro del camarín.

El defensor uruguayo sorprendió al compartir en sus redes sociales un registro en primera persona de los entrenamientos, utilizando unos innovadores lentes con cámara integrada. El resultado: una mirada íntima y relajada del día a día del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Un camarín con buena onda y risas

En el video, Sosa muestra desde su llegada al complejo de entrenamiento hasta el inicio de la jornada, saludando a varios compañeros en el camino.

Arturo Vidal aparece desde el arranque, mientras que también se ven reacciones espontáneas de jugadores como Tomás Alarcón, mate en mano, y otros como Leandro Hernández y Diego Ulloa, que incluso posan para la cámara.

El ambiente refleja un camarín unido, distendido y lleno de bromas, donde nadie se salva de la grabación. Incluso integrantes del staff participan del momento, dejando ver la cercanía del grupo en medio de las exigentes jornadas triples de trabajo.

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Se viene el desafío ante Millonarios

Mientras el “reality” de Sosa se roba las miradas, Colo Colo sigue enfocado en lo deportivo. El equipo cerrará su intertemporada con un amistoso ante Millonarios este sábado 18 de julio en el Estadio El Campín.

El encuentro se jugará a las 19:00 horas de Chile y será la gran prueba antes de retomar la competencia oficial. Por ahora, el Cacique mezcla trabajo duro con buen ambiente… y ahora también con cámaras estilo reality.