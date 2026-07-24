¿Por qué no juega Joaquín Sosa en Colo Colo vs. Deportes Limache por la Liga de Primera?

Conoce el motivo por el que el defensor uruguayo será una de las bajas del Cacique ante el cuadro tomatero.

Colo Colo vuelve a la competencia oficial tras la pausa por el Mundial 2026 y lo hará con la misión de retomar el ritmo en la Liga de Primera, donde recibirá a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

Para este compromiso, Fernando Ortiz deberá realizar algunos ajustes en su planificación, ya que no contará con todos sus jugadores disponibles debido a lesiones y suspensiones.

Una de las ausencias que más llama la atención es la de Joaquín Sosa, defensor titular que no estará presente frente al cuadro tomatero.

Joaquín Sosa ha disputado 21 partidos esta temporada en Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

La razón por la que Joaquín Sosa no juega

La ausencia del zaguero uruguayo se debe a una suspensión que arrastra desde el clásico ante Universidad Católica.

El defensor fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de los incidentes ocurridos tras el compromiso entre albos y cruzados, donde se produjo una pelea entre jugadores de ambos equipos una vez finalizado el encuentro.

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Producto de esta situación, el futbolista de 24 años recibió dos fechas de castigo, por lo que ante Limache cumplirá la última jornada de su sanción.

De esta manera, el Tano Ortiz no podrá contar con una de sus alternativas habituales en la última línea, aunque el defensor quedará habilitado para regresar frente a Everton, encuentro que se jugará el 1 de agosto en Viña del Mar.

¿A qué hora juegan Colo Colo y Deportes Limache por la Liga de Primera?

El duelo entre albos y tomateros se disputará este viernes 24 de julio a las 20:30 horas de Chile continental.