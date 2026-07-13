El defensa de Colo Colo tuvo un emotivo reencuentro en el primer día de la intertemporada en Colombia.

Este lunes comenzó la intertemporada de Colo Colo en Bogotá, donde el Cacique estará concentrado toda esta semana previo al partido amistoso contra Millonarios, razón por la que viajó al país cafetero.

Los albos fueron invitados a la ‘Noche Embajadora’ que se realizará el sábado 18 de julio a las 19:00 horas en el Estadio El Campín, en el marco del anversario número 80 del ‘Millo’.

Las fechas coincideron con que Colo Colo no tenía compromisos, tras clasificar a octavos de final en la Copa Chile y previo al reinicio de la Liga de Primera.

El cuadro popular viajó con plantel completo a la capital colombiana donde esta jornada comenzaron los trabajos en la Sede Deportiva de Independiente Santa Fe, uno de los dos equipos grandes de la ciudad.

En aquel lugar una figura de los albos vivió un emotivo reencuentro. Se trata del defensa Joaquín Sosa, quien el año pasado jugó para ‘Los Cardenales’ y ahora volvió a ver a sus excompañeros.

Así es, porque el zaguero uruguayo estuvo a préstamo en Santa Fe entre julio y diciembre del 2025, siendo su última escala antes de arribar al Estadio Monumental.

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En esta ocasión, los referentes del ‘Expreso Rojo’ le dieron la bienvenida, entre ellos Hugo Rodallega, Daniel Torres y su compatriota Franco Fagúndez, con quienes se tomó algunas fotografías que fueron publicadas en las redes sociales de Independiente.

Mientras que en los comentarios, los hinchas de aquel equipo lamentaron su salida del club y que no lo hayan retenido. “Los mejores recuerdos, cómo te dejaron ir”, “dejamos ir a Sosa y allá es Sergio Ramos 2017”, “cómo desperdiciamos a Sosa”, fueron algunos de los comentarios.

Mira las FOTOS a continuación:

Joaquín Sosa junto a Hugo Rodallega. (Foto: santafe_oficial)

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Joaquín Sosa junto a Franco Fagúndez. (Foto: @santafe_oficial)

En síntesis