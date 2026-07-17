¡Bombazo! Revelan que jugador de Colo Colo es la prioridad de Independiente por sobre Franco Calderón

El periodista Jorge "Coke" Hevia reveló nuevos antecedentes sobre el mercado de fichajes que podrían impactar tanto a Colo Colo como a Universidad de Chile.

Colo Colo continúa concentrado en la segunda parte de la temporada, donde buscará mantenerse en lo más alto de la Liga de Primera y seguir siendo protagonista bajo el mando del argentino Fernando Ortiz.

Mientras el plantel trabaja en su intertemporada en Colombia, el mercado de fichajes sigue moviéndose y algunos futbolistas del Cacique comienzan a despertar el interés de importantes clubes del extranjero.

Uno de ellos es Joaquín Sosa, defensor uruguayo que llegó esta temporada al Estadio Monumental en calidad de préstamo desde Bologna de Italia y que poco a poco se ha ido ganando un espacio dentro del equipo albo.

Precisamente su nombre apareció durante las últimas horas vinculado a Independiente de Avellaneda, club que busca reforzar su defensa y que también ha sido relacionado con Franco Calderón, zaguero de Universidad de Chile.

Independiente pone sus ojos en el fútbol chileno | FOTO: Photosport

Joaquín Sosa sería el plan A de Independiente de Avellaneda

Fue el periodista Jorge “Coke” Hevia quien entregó nuevos antecedentes sobre el interés del Rey de Copas, asegurando que el zaguero charrúa hoy corre con ventaja sobre el futbolista azul.

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“Hay que ver qué pasa con Calderón, es la segunda opción de Independiente. A mí me dicen que la primera opción es Joaquín Sosa de Colo Colo“, señaló el comunicador en Pauta de Juego de Radio Pauta.

Hevia también explicó que la situación contractual de Sosa podría abrir un escenario particular para el Cacique.

“¿Qué pasa? Sosa está a préstamo en Colo Colo y el préstamo ya está aprobado, pero el Bologna podría ponerse de acuerdo con Independiente y tener que resarcir a Colo Colo. Colo Colo podría agarrar, no sé, unos 500 mil dólares“, comentó.

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Sin embargo, el periodista sostuvo que la intención del cuadro albo sería otra, pensando en el futuro del defensor. “¿El tema cuál es? Colo Colo está mirando a futuro porque le va a quedar libre Sosa y después venderlo, porque es un jugador joven“, concluyó.

Por ahora no existe una oferta oficial del Rojo por Sosa, aunque las declaraciones de Hevia instalaron un nuevo escenario en torno al futuro del nacido en Fray Bentos si el interés desde Argentina termina transformándose en una negociación concreta.

En resumen…

Joaquín Sosa apareció como la principal alternativa de Independiente para reforzar su defensa, incluso por delante de Franco Calderón. Según reveló Jorge “Coke” Hevia, el defensor de Colo Colo es la prioridad del cuadro argentino, aunque el Cacique tendría otros planes para el uruguayo de cara al futuro.