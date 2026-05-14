El ídolo de Universidad de Chile defendió al zaguero argentino, que ha bajado su nivel y ha sido cuestionado esta temporada.

Los hinchas de Universidad de Chile han apuntado sus críticas hacia uno de los jugadores favoritos de Johnny Herrera. Y por ello, la leyenda azul lo respaldó: ese es el caso de Franco Calderón.

A pesar de los cuestionamientos que ha recibido el defensor argentino, el ídolo estudiantil le dejó un mensaje a Fernando Gago: tiene que analizar en profundidad sus cualidades.

En los micrófonos de TNT Sports, el comentarista deportivo le prestó ropa al oriundo de Chaco. Al momento de reflexionar sobre su campaña, fue tajante sobre sus recientes suplencias.

“El profesor no tiene las características exactas de él. Para mí, es un stopper extraordinario. Le mandas a un 9, al mejor del país, jugando Copa Libertadores o Copa Sudamericana, que se pegara al que estaba ahí y sacaban chispas”, lanzó.

Luego, agregó: “Es un perro al lado. Cuando le pides más sutileza y seguir jugando, no es lo principal. Para mí, en mi equipo juega sí o sí, necesitas gente que en la dividida vaya con todo“.

Johnny Herrera respaldó a Franco Calderón. (Foto: Club Universidad de Chile)

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El protegido por Johnny Herrera en Universidad de Chile

Durante esta temporada, Franco Calderón ha disputado una totalidad de 13 compromisos con la escuadra universitaria. En dichos enfrentamientos, no ha marcado goles ni ha entregado asistencias.

Cabe consignar que su contrato concluye el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, no hay mayores pistas sobre una renovación: su futuro se mantiene en incertidumbre.

En síntesis:

Johnny Herrera defendió públicamente el rendimiento del defensor argentino Franco Calderón en TNT Sports.

defendió públicamente el rendimiento del defensor argentino en TNT Sports. Franco Calderón ha disputado 13 compromisos esta temporada con la Universidad de Chile sin goles.

ha disputado esta temporada con la Universidad de Chile sin goles. El contrato de Franco Calderón con el club universitario expira el 31 de diciembre de 2026.