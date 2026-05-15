Johnny Herrera toma postura sobre la renovación de Matías Zaldivia y le deja un plan claro a la U

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera se refirió a la situación de la renovación de Matías Zaldivia.

En la Universidad de Chile ha sido tema en los últimos días lo que puede ser el futuro de una de las grandes figuras del equipo, el defensor Matías Zaldivia, quien está pronto a terminar contrato con el club, pero desde su entorno ya manifestaron el deseo de poder extender su vínculo y en la U, también están abiertos a esto.

Sobre esto, un histórico del club como lo es Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a esta situación, en la que no duda en que la U debe renovarle al zaguero y dar un método especial para lograrlo.

“Yo le renovaría por dos años y con una opción para un tercer año, pero sí acorde a la cantidad de partidos jugados en el segundo año de contrato”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ‘Samurai’ declaró que dentro del club también deben salvaguardarse ante lo que es el cierre de la carrera de Zaldivia, en la que un contrato tan extenso en esta etapa final puede ser algo más complicado.

Zaldivia busca renovar en la U | Foto: Photosport

“Ni Dios lo quiera y colocándome en el lugar del club, puede tener una lesión u otro motivo y lo vas a tener afuera por tanto tiempo, es resguardando un poco los intereses, más la edad que tiene”, declaró.

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Concluyendo, Herrera deja el método el claro dentro de la Universidad de Chile para poder renovar a Matías Zaldivia, en la que le ofrecería dos años y un tercero dependiendo su rendimiento en lo que es el segundo año, en la que no duda que el ‘Mati’ estará en buenas condiciones.

“Para mí dos años fijo, más un tercero acorde si jugó más de la mitad de los partidos, que no es nada exagerado tampoco, jugar el 50% de partidos en un año, además viene siendo titular hace mucho tiempo, no tendría problemas, ha sido el más regular”, cerró.

En Síntesis

Aquí tienes los datos fácticos extraídos del artículo sobre el defensor universitario:

El contrato de Matías Zaldivia con la Universidad de Chile está próximo a expirar.

con la está próximo a expirar. Johnny Herrera propuso renovar a Zaldivia por dos años fijos más un tercero opcional.

propuso renovar a Zaldivia por dos años fijos más un tercero opcional. La renovación del tercer año dependería de jugar el 50% de los partidos del segundo año.