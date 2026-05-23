El entrenador Fernando Ortiz citó a 20 jugadores en Colo Colo para visitar este domingo a Universidad Católica en el Claro Arena.

En Colo Colo tienen todo listo y dispuesto para este domingo visitar a Universidad Católica, por la decimotercera fecha de la Liga de Primera 2026.

Este será el primer clásico entre cruzados y albos en el moderno Claro Arena, donde el Cacique quiere seguir estirando su ventaja como líder del torneo.

Para aquello, el entrenador Fernando Ortiz definió a los 20 citados que irán a la precordillera, donde prácticamente el cuadro popular tiene a todos los jugadores a disposición.

Es más, las únicas bajas son las ya sabidas, de Marcos Bolados y Fernando De Paul, ambos en proceso de rehabilitación post cirugías.

El gran regreso en esta convocatoria es el delantero Maximiliano Romero, que se había perdido los dos últimos partidos por complicaciones físicas.

Consignar que este sábado Colo Colo tuvo su última práctica en el Estadio Monumental antes de desplazarse al hotel de concentración, donde el técnico argentino paró al equipo titular.

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Revisa a continuación la citación completa:

La citación de Colo Colo vs. Universidad Católica. (Foto: @ColoColo)

¿A qué hora es el clásico entre U. Católica y Colo Colo?

El clasico entre Universidad Católica y Colo Colo se disputa este domingo 24 de mayo desde las 18:00 horas en el Claro Arena. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

En síntesis

24 de mayo a las 18:00 se disputa el clásico Católica contra Colo Colo.

se disputa el clásico Católica contra Colo Colo. 20 jugadores citó Fernando Ortiz , destacando el regreso del delantero Maximiliano Romero.

, destacando el regreso del delantero Maximiliano Romero. Marcos Bolados y Fernando De Paul son las únicas bajas al estar en rehabilitación.