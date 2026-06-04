El defensor central abordó una posible convocatoria a la Selección Chilena. Es titular indiscutido en el elenco de Macul.

Vestir la camiseta de Colo Colo siempre es llamativo y, en algunas ocasiones, es sinónimo de rendimiento en la Selección Chilena. Ello bien lo sabe Jonathan Villagra, que se ha convertido en figura en la escuadra alba.

El defensor central conversó con AS Chile y abordó un posible llamado al combinado nacional por su actuar en Macul: se ha consolidado como una pieza indiscutida en el conjunto popular.

Para él, primero debe enfocarse en lo que hace en su club y luego podrá ser considerado por Nicolás Córdova en La Roja. Como dice el refrán: a paso lento pero seguro.

“Ha sido una buena temporada, porque he jugado casi todos los minutos y he ido de menos a más. Pero también soy joven y se me vienen muchos años por delante”, reflexionó.

“Mi foco hoy es jugar en Colo Colo, seguir ganando confianza y tratar de lograr el objetivo, que es salir campeón a fin de año. Lo demás se puede ir dando sólo, a medida de que yo vaya jugando y subiendo mi nivel“, agregó.

Jonathan Villagra se refirió a un eventual llamado a La Roja por su nivel en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Jonathan Villagra avanza a paso firme en Colo Colo

Durante la reciente campaña, el zaguero de 25 años ha disputado una totalidad de 19 compromisos. En dichos enfrentamientos, no logró aportar con goles y tampoco registró asistencias.

Cabe consignar que Jonathan Villagra no ha realizado su debut oficial por la Selección Chilena. Si bien participó de la categoría sub-23 en el Preolímpico de 2024, no suma minutos a nivel adulto.

En resumen:

El defensor Jonathan Villagra prioriza consolidarse en Colo Colo antes de proyectar su llegada a La Roja.

prioriza consolidarse en Colo Colo antes de proyectar su llegada a La Roja. El zaguero Jonathan Villagra , de 25 años de edad, registra 19 partidos jugados en la temporada.

, de 25 años de edad, registra 19 partidos jugados en la temporada. El futbolista Jonathan Villagra no ha sumado minutos oficiales a nivel adulto en la Selección Chilena.