Desclasifican el millonario monto que pagará Colo Colo al Bologna por Joaquín Sosa: “Ya está definido”

Desde el Cacique apuntan a extender su estadía y ya existiría una cifra definida con el Bologna para concretar la operación.

Colo Colo sigue ajustando su plantel de cara al segundo semestre y una de las prioridades en el Estadio Monumental es la renovación del préstamo de Joaquín Sosa, defensor uruguayo que llegó al Cacique con algunas dudas respecto a su nivel.

Y es que el nacido en Fray Bentos había tenido pasos por Nacional, Rentistas, Liverpool, Bologna, Dinamo Zagreb, Montréal, Reggiana e Independiente de Santa Fe, aunque en varios de ellos no logró sumar demasiados minutos.

Sin embargo, en el “Popular” se ganó rápidamente el cariño del hincha colocolino a punta de buenas actuaciones, tras un inmediato impacto en el equipo que dirige el argentino Fernando Ortiz.

El préstamo de Sosa en Colo Colo vence al finalizar la primera rueda de la Liga de Primera 2026 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Colo Colo busca extender el préstamo de Joaquín Sosa

En las últimas horas, el periodista Cristián Alvarado de ADN Deportes reveló que desde Blanco y Negro buscan extender el préstamo de Sosa por al menos hasta la mitad del 2027.

Para ello, el reportero indicó que el cuadro albo desembolsará 1 millón de dólares, cifra que ya estaría definida con el Bologna de Italia, club dueño de su pase.

Publicidad

De esta manera, en Macul apuestan por la continuidad del zaguero charrúa como una pieza clave dentro del plantel de cara a lo que viene.

Los números de Joaquín Sosa en Colo Colo

Desde su arribo a Colo Colo, el defensor Joaquín Sosa ha disputado 17 partidos oficiales (contando Copa de la Liga y Liga de Primera 2026) y tan solo ha convertido un solo gol.