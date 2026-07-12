Jordhy Thompson recibe inesperado castigo mientras espera a Colo Colo: “Será multado”

El oriundo de Antofagasta será sancionado por el FC Orenburg al retrasarse en su retorno a Rusia para realizar la pretemporada.

El futuro de Jordhy Thompson se mantiene en incertidumbre. A pesar de estar en el radar de Colo Colo, el ariete no ha definido su siguiente paso y ello le está costando caro: recibió un inesperado castigo.

¿Qué pasó? El FC Orenburg se cansó de esperar su presencia en la pretemporada y lo sancionará. Así lo confirmó el propio presidente de la escuadra rusa, Kirill Volzhenkin, en conversación con Sport Express.

Si bien el oriundo de Antofagasta está gestionando su retorno, se ha retrasado por problemas burocráticos. Ello no lo salvará de la determinación dirigencial y tendrá que pagar.

“Se espera que Jordhy se reincorpore pronto a la plantilla del Orenburg. Tanto él como su familia han estado resolviendo problemas de documentación”, comenzó señalando el timonel.

“Espero que esté con nosotros en breve. Por supuesto, será multado. Nuestra política se mantiene inalterable, independientemente de los motivos por los que un jugador llegue tarde a la concentración de pretemporada”, agregó.

Jordhy Thompson está en la mira de Colo Colo. (Foto: Instagram)

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Jordhy Thompson en la mira de Colo Colo

Cabe consignar que el canterano albo es candidato a convertirse en refuerzo para el equipo de Fernando Ortiz. Ello fue confirmado por el propio mandamás de la institución popular, Aníbal Mosa.

Sin embargo, por el momento no hay nada cerrado. El atacante tendrá que resolver su situación en Rusia y luego dirimir qué hará: ¿su plan es regresar al Estadio Monumental?