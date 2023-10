Colo Colo dejó escapar en el día de ayer la última chance real que tenía de alcanzar el bicampeonato del fútbol chileno tras caer ante Palestino por 0-1 en un partido para el olvido del Cacique.

Finalizado el encuentro, Gustavo Quinteros protagonizó un desaire ante un periodista, quien le preguntó por la situación médica de algunos jugadores y el estratega respondió de manera irónica diciéndole que preguntaba tonterías.

Estas palabras colmaron la paciencia de Jorge Pellicer, histórico DT nacional quien, en De Fútbol Se Habla Así de D Sports, repasó al entrenador del Cacique por la forma en que se dirigió hacia los periodistas apostados en el Municipal de La Cisterna.

Quinteros se ofuscó en La Cisterna. | Foto: Photosport

“No estoy de acuerdo con Gustavo Quinteros ni en el contexto ni en el fondo, no es la forma de tratar a los medios. Esto de ‘diosificarse’ y ponerse en un pedestal no corresponde, no corresponde a los entrenadores determinar si lo que nos está preguntando el medio es una tontera, no me parece porque a lo mejor es la inquietud del medio y es necesario aclararlo”, dijo.

En esa misma línea, Pellicer remató todo con un tirón de orejas al estratega del Cacique: “Decirle que está loco tampoco me parece, no es la forma en cualquier contexto que sea, en eso tenemos que aprender mucho”, cerró.

¿Juega el Cacique antes de la reanudación del torneo?

El Cacique disputaría tres amistosos; Huachipato, River Plate de Argentina e Independiente de Avellaneda antes que se reanude el Campeonato Nacional 2023.