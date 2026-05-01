Universidad de Chile comienza su participación en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil necesita nuevas incorporaciones y hay dos nombres que comienzan a sonar con fuerza.

Según indica La Tercera, el primero de ellos es Daniel “Popín” Castro. El delantero de Deportes Limache -y que fue pretendido por Colo Colo– estaría en la mira de la cúpula universitaria.

Y, a su vez, Esteban Matus también asoma en la lista de mencionados. El lateral izquierdo de Audax Italiano vuelve a estar en el horizonte laico: ha sido vinculado en distintos períodos.

Incluso, su fallida transferencia a Universidad de Chile a mediados de 2025 causó un revuelo de proporciones con Audax Italiano: el elenco itálico reclamó 800 mil dólares por no llevar a cabo el negocio.

Con este último movimiento, el futuro de Felipe Salomoni puede estar escrito. El formado en River Plate concluye su préstamo a fines de junio y aún no hay novedades sobre una posible extensión de la cesión.

Daniel Castro y Esteban Matus estarían en la mira de Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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¿Cuántos refuerzos puede sumar Universidad de Chile?

Cabe consignar que en el siguiente libro de traspasos, cada club de la Liga de Primera puede sumar tres nuevos rostros. Incluso, si un equipo vende un jugador por sobre 250 mil USD, tiene derecho a un cuarto cupo.

Por el momento, Universidad de Chile se prepara para cerrar su participación en la primera rueda de la Liga de Primera. Tras ello, se abrirá el período para comprar y vender figuras.

En síntesis:

Daniel Castro y Esteban Matus son los primeros nombres para reforzar a Universidad de Chile.

y son los primeros nombres para reforzar a Universidad de Chile. El club busca un lateral tras la posible salida de Felipe Salomoni en junio.

en junio. Los equipos pueden inscribir tres refuerzos, con un cuarto cupo por ventas superiores a $250.000.