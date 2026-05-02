Se formó en Colo Colo y asegura estar en mejor nivel que Marcelo Morales y Eugenio Mena: “Lo digo convencido”

La Liga de Primera 2026 está entrando a la recta final del primer semestre, en donde se harán los balances de los jugadores que estuvieron a la altura, los que la rompieron en esta mitad del año y los que estuvieron al debe.

Si bien es una elección que suele a quedar a juicio de los hinchas más que de los propios jugadores, hubo uno que cree sin equivocaciones que es, por lejos, el mejor en su puesto actualmente.

Dilan Zúñiga, lateral izquierdo de Palestino, participó en los clásicos virales de ‘habla cuando escuches alguien mejor que tú’ de D Sports y guardó silencio absoluto cuando se le mencionaron jugadores como Marcelo Morales, Erick Wiemberg o Eugenio Mena.

Zúñiga hace poco fue el verdugo de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Para mí, ninguno. Lo digo convencido”, dijo el jugador que fue formado en las inferiores de Colo Colo, pero alcanzó su mejor versión en el cuadro árabe que actualmente disputa tres torneos en simultáneo.

Más allá de las palabras de Zúñiga, lo cierto es que Palestino es colista de su grupo en la Copa CONMEBOL Sudamericana, colista de su grupo en la Copa de la Liga 2026 y en la Liga de Primera marcha en la ubicación 11 de 16 y a solo 4 puntos de la zona de descenso.

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Lo cierto es que Dilan Zúñiga ha tenido buenas temporadas junto a Palestino, pero actualmente no es el mejor lateral izquierdo del torneo chileno más allá de que el formado en los albos lo crea fervientemente.

En síntesis

Dilan Zúñiga, lateral de Palestino, se autodefinió como el mejor en su puesto actualmente.

El jugador formado en Colo Colo superó en su valoración personal a Morales, Wiemberg y Mena.

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