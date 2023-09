Juan Cristóbal Guarello advierte que Colo Colo aún no puede suplir a recordado centrodelantero: "No hablemos de Lucero"

Colo Colo no ha logrado reemplazar de buena forma a Juan Martín Lucero, quien logró marcar 24 goles en 39 partidos. Leandro Benegas y Darío Lezcano y el joven Damián Pizarro no logran llenar ese vació que dejó el centrodelantero argentino.

Sin embargo, Juan Cristóbal Guarello va más allá y cree que es otro jugador al que no han logrado suplir en su aporte. “Cuando veo a Benegas y luego veo a Lezcano y luego veo a Damián Pizarro, ustedes dicen ‘es que Colo Colo no ha podido reemplazar a Lucero’. No, no es que no haya podido reemplazar a Lucero, Colo Colo no ha podido reemplazar a (Javier) Parraguez”, expresó en su programa La Hora de King Kong.

El periodista además se refirió a los aportes que tuvo el recordado Parragol en su paso por el cuadro Albo. “Le hizo el gol a Católica en el Clásico, hizo goles fundamentales para salvar la categoría”.

“Parraguez en ciertos partidos clave, en despecho de todos sus problemas técnicos y de todos los problemas que tiene, todas sus taras, respondió en ciertos momentos pese a todos sus defectos y salvó a Colo Colo”, agregó el comunicador.

Juan Cristóbal Guarello asegura que Colo Colo aún no logra reemplazar el aporte de Javier Parraguez (Foto: Photosport)

Guarello enfatizó en no abordar lo del Gato respecto a los actuales delanteros del equipo. “No hablemos de Lucero. Colo Colo no ha podido reemplazar, no a Lucero, a Parraguez no lo ha podido reemplazar”.

Para cerrar repasó a dos delanteros por no concretar en el Cacique en la igualdad 1-1 ante Deportes Copiapó. “Se perdió un gol Benegas increíble. En la segunda etapa, entró Damián Pizarro, le atajó una Espinoza, se perdió un gol Pizarro para variar”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Los Albos deberán dejar atrás el empate 1-1 ante Deportes Copiapó, ya que el próximo sábado a las 17:30 recibirán a Cobresal. Aquel lance será clave para los dirigidos por Gustavo Quinteros que hoy son terceros con 36 puntos, a 10 de los Mineros que lideran.