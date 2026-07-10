Según trascendió, el campeón con Universidad Católica es una de las alternativas que observa Fernando Gago para el arco.

Universidad de Chile analiza posibles incorporaciones en el mercado de fichajes. Una de ellas, es un viejo conocido en el país por su vínculo con Universidad Católica: ese es el caso de Matías Dituro.

Según informó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, el portero del Elche CF está en la mira de Azul Azul para el segundo semestre. Por el momento, no hay avances para que se convierta en refuerzo laico.

Sin embargo, el comunicador advirtió: no es primera vez que la gerencia deportiva de los estudiantiles lo sigue de cerca. En el último libro de pases también recibió consultas.

“Dentro de la lista de arqueros que hay en las oficinas del Centro Deportivo Azul está Gabriel Arias, que probablemente vaya a rescindir con Newell’s Old Boys”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Aquí puede venir la sorpresa: dentro de la carpeta está el nombre de Matías Dituro, porque es chileno. Tiene 38 años y por lo que tengo entendido, en el verano sí hubo un sondeo”.

Matías Dituro es observado por Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile busca portero

A su vez, el rostro de TV indicó que hay otro forjado en la precordillera que también asoma como alternativa. No obstante, su eventual arribo es mucho más complicado en este período de transferencias.

“Thomas Gillier está en carpeta. Seguramente quiere hacer su carrera en el extranjero y díficilmente quiera venir a Chile, pero se puede hacer la consulta”, cerró sobre el futbolista cedido en el CF Montreal de la MLS.