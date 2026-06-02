¡Atención, albos! Revelan el arquero que otra vez aparece en el radar de Colo Colo

El Cacique ya trabaja en la planificación del próximo mercado de fichajes, donde el arco aparece como una de las posiciones a reforzar.

En Colo Colo ya comienzan a proyectar lo que será la conformación de su plantel para la segunda parte del 2026, donde el Cacique buscará mantener el liderato de la Liga de Primera y pelear por la tan ansiada estrella 35.

Uno de los puestos que podría sufrir modificaciones es el arco, donde el futuro y la lesión de Fernando de Paul han abierto el debate sobre la necesidad de sumar un nuevo guardameta.

A raíz de esto, el joven Gabriel Maureira ha tomado la titularidad en los últimos encuentros, mientras que Eduardo Villanueva aparece como opción de recambio, aunque este panorama podría cambiar a corto plazo. ¿La razón?

En Colo Colo miran con atención a Matías Dituro

El periodista Luis Marambio, en King Kong Radio, entregó detalles sobre el nombre que estaría siendo seguido por la dirigencia alba y que sería del gusto del técnico Fernando Ortiz.

“Colo Colo puso sus miradas en un arquero extranjero. Yo infiero que es Matías Dituro y les voy a dar el antecedente por qué”, señaló de entrada el comunicador.

En esa línea, el reportero explicó el contexto que lleva al conjunto popular a evaluar al actual meta del Elche de España como alternativa. “A fin de año termina contrato Fernando de Paul y se alargó el tema de la lesión, entonces Colo Colo no tiene que ver con la contingencia de Gabriel Maureira, sino un proyecto club que si aspira algo al próximo año puede traer en esa ventana un arquero que se consolide como titular”, indicó.

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Matías Dituro tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el Elche | FOTO: Clive Brunskill/Getty Images

De esta manera, el gerente deportivo del club, Daniel Morón, en conjunto con el técnico Ortiz, comienzan a mover las piezas de cara al próximo mercado de fichajes, con el arco como una de las posiciones a seguir de cerca en el Monumental.

En resumen…

Colo Colo analiza alternativas para reforzar su arco de cara al próximo mercado de fichajes, donde aparece el nombre de Matías Dituro que estaría en carpeta del club.