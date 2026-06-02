Carlos Villanueva sorprende y le cierra la puerta a este posible refuerzo de Colo Colo: “La tiene que…”

El ex seleccionado nacional aborda un posible refuerzo para Colo Colo en el segundo semestre y recomienda no avanzar por él.

Colo Colo vuelve este martes a los entrenamientos para preparar el compromiso ante Huachipato por la Copa de la Liga, el cual tendrá relevancia dependiendo de lo que suceda entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción el viernes en el sur del país.

De reojo, los albos miran el Mercado de Fichajes para incorporar jugadores y el día de ayer sorprendió la declaración de Carlos Palacios, quien confesó que le gustaría volver al Cacique ahora o en otro momento.

Las ganas de la ‘Joya’ de arribar al Estadio Monumental contrastan con la idea de Carlos ‘Piña’ Villanueva, quien en Pelota Parada de TNT Sports dijo que “La tiene que pelear (en Boca Juniors). Tuvo un semestre complicado, donde las lesiones no le permitieron estar a su mejor nivel y competir para ser titular en Boca Juniors, pero él tiene la calidad”, dijo.

¿Vuelve la Joya al Monumental? | Foto: Photosport

“Ahora va a tener un nuevo entrenador, hacer una pretemporada, demostrar lo buen jugador que es. Quizás físicamente se tiene que poner a punto, pero tiene la calidad técnica para jugar y destacar en Boca Juniors”, complementó.

En esa línea, el ex jugador de Audax Italiano suma: “¿Cuándo tenemos jugadores chilenos en clubes importantes como Boca Juniors? Ojalá destaque para que todos los chilenos se sientan orgullosos cuando vean sus partidos en televisión”.

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Ahora, dependerá de Boca Juniors ver qué hace con Carlos Palacios, jugador que tiene contrato vigente con el cuadro Xeneize y que los rumores dicen que sólo saldría de Argentina mediante una venta.

En síntesis

Colo Colo retoma los entrenamientos este martes para preparar su partido frente a Huachipato.

El delantero Carlos Palacios manifestó públicamente su deseo de regresar al conjunto albo.

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