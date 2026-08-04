El comentarista deportivo aseguró que el arquero de Cabo Verde y flamante refuerzo de Colo Colo tiene un "físico privilegiado para su edad".

Este lunes Vozinha comenzó oficialmente su etapa como jugador de Colo Colo. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026 y flamante refuerzo albo para el segundo semestre, superó sin inconvenientes los exámenes médicos y dejó una gran impresión por su condición física a sus 40 años.

El experimentado portero vivió una intensa primera jornada en Chile. Tras cumplir con las evaluaciones médicas, ahora se prepara para su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz, programado para este martes desde las 9:30 horas. Más tarde, a las 12:30, será presentado oficialmente en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Patricio Yáñez: “Vozinha tiene un físico privilegiado para su edad”

Quien quedó sorprendido con el estado de Vozinha fue Patricio Yáñez. En Radio Agricultura, el comentarista deportivo reveló detalles de la evaluación realizada al guardameta en la Clínica MEDS.

“Me contaban desde donde se hizo los exámenes, en la Clínica MEDS, que el tipo está bien, tiene un físico privilegiado para su edad. No es un físico típico de una persona de 40 años”.

Yáñez incluso proyectó un rápido debut del caboverdiano con la camiseta de Colo Colo, considerando la buena condición en la que arribó al país. “Uno supone que va a tener una pronta puesta a punto, pensando en el objetivo inicial, que es que pueda jugar algunos minutos. No sé si entrará de titular ante O’Higgins”.

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Ahora, todo apunta a que Vozinha podría debutar el próximo domingo ante el conjunto rancagüino en el Estadio Monumental, ya que este fin de semana el Cacique visitará a Unión La Calera por la Fecha 18.