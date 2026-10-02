Uno de los titulares del Cacique adelantó lo que será el partido de vuelta contra Deportes Puerto Mont por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

En Colo Colo comenzaron la preparación para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde el próximo martes recibirán a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental.

En la ida los albos se impusieron por 1-0 de visita en el Estadio Chinquihue, un partido bastante trabajado donde dieron con la apertura de la cuenta recién en los descuentos.

En el Cacique apuntaron a la cancha sintética del principal reducto de la Región de Los Lagos, por lo que para la revancha se sienten mucho más confiados.

Sobre aquello se refirió este viernes el volante Tomás Alarcón en declaraciones que compartió el club en redes sociales: “Va a ser un partido súper físico, que va a haber mucho más espacio, sobre todo en la diferencia de cancha, que se va a notar mucho en nuestra forma de jugar, que nos costó bastante, sobre todo por los botes, por los controles”.

“Creo que va a ser un partido de la misma forma que se disputó allá, pero ahora se va a jugar mucho más a ras de piso y eso creo que nos va a favorecer muchísimo por como jugamos nosotros”, añadió el mediocampista de 27 años.

También agregó que el ambiente del Monumental, con la gran asistencia de los hinchas colocolinos, le dará un envión extra al equipo que dirige Fernando Ortiz.

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“Se ha notado mucho que con el apoyo de nuestra gente somos un equipo totalmente distinto, ya que los equipos se nos meten atrás y eso obviamente que es un plus mayor para nosotros, nos incentiva, nos motiva tener el aliento de la gente y sobre todo en una cancha en buen estado, que eso nos ayuda un montón”, indicó Alarcón.

Finalmente, el ex CF Cádiz puso el foco en este partido antes de pensar en la reanudación de la Liga de Primera, donde son los líderes exclusivos: “Tratar de poder hacer un buen partido, clasificando con buenas sensaciones y ya después pensar en el partido con Coquimbo”.

Tomás Alarcón anticipó la vuelta por los cuartos de final de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar

ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental. pic.twitter.com/34R1tbUbYp — Colo-Colo (@ColoColo) October 2, 2026

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Puerto Montt?

La revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre O’Higgins de Rancagua y Deportes Concepción.