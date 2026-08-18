La crítica de Arturo Vidal hacia un compañero de Colo Colo por streaming: “Tiene que cambiar el ritmo”

Arturo Vidal se ha acostumbrado a analizar los partidos de Colo Colo a través de sus transmisiones en streaming y esta vez no fue la excepción. El King dedicó una hora en su canal de Kick y YouTube el amargo empate 2-2 ante O’Higgins, por la Fecha 19 de la Liga de Primera.

El capitán albo puso especial atención en una jugada puntual donde dedicó una dura crítica hacia uno de sus compañeros. La acción ocurrió durante el primer tiempo, cuando Ignacio Schor sacó un centro que encontró a Arnaldo Castillo en una inmejorable posición para definir. La jugada terminó con una gran intervención de Gabriel Maureira, sin embargo todo fue invalidado por posición de adelanto.

Las críticas de Arturo Vidal contra Jeyson Rojas

Más allá del fuera de juego, Vidal utilizó la acción para analizar el retroceso defensivo de Colo Colo y apuntó directamente a Jeyson Rojas por la velocidad con la que regresó a su posición: “Todos los defensas cuando sale el stopper o un central tienen que volver al máximo si van atacando… No mirar. Ir atrás porque quieren cubrir. Este tiene que acelerar mucho más. El equipo tiene corriendo a cinco de vuelta. Este ya estaba fuera de juego”, desmenuzó Vidal apuntando hacia el lateral albo.

El mediocampista también explicó el movimiento que deben realizar los defensores cuando el rival se prepara para lanzar un centro. En ese momento, volvió a remarcar que Rojas debía acelerar su regreso para quedar correctamente posicionado. “Jona (Villagra) se para porque todavía el que tiene la pelota no está preparado para tirar el centro. Por eso nos paramos y cuando se prepara para el centro, entramos al área. Si no, no. Pero mira Jeyson, tiene que cambiar el ritmo. Tiene que volver al máximo”, explicó.

Vidal insistió en que el problema estuvo en la lentitud del lateral para retroceder y cubrir su zona, aunque finalmente la acción no terminó en gol debido a la posición adelantada del atacante de O’Higgins. “Menos mal que cobraron fuera de juego. Jona la hizo espectacular. El área es como fuego, no te puedes meter. Todos los laterales derechos tienen que volver al máximo en una jugada así”, sentenció el King.