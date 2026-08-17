¿Gabriel Maureira o Vozinha? Colo Colo elige a su arquero vs. U. de Chile: “Así de simple”

Según trascendió, el encargado de resguardar la portería popular será Gabriel Maureira. Hay confianza en la promesa.

Colo Colo se alista para una nueva edición del Superclásico contra Universidad de Chile. Para dicho compromiso, al cuerpo técnico albo se le presentó una duda trascendental: ¿quién será el arquero titular?

Sin embargo y según informó Cristián Alvarado de Radio ADN, el staff de trabajo comandado por Fernando Ortiz ya le puso fin a la incógnita. Le entregó la prioridad al formado en casa que lucha por el puesto.

Si el plan marcha a la perfección, Gabriel Maureira seguirá imponiéndose sobre Vozinha en la estelaridad. El canterano será ratificado para el partido más importante del semestre.

Consultado sobre la posible fecha del debut del caboverdiano, el reportero especializado en Colo Colo lanzó: “No, todavía. Así de simple. Todo indica que será ante Unión Española“.

Sobre la misma línea y respondiendo ante la inquietud de los hinchas, complementó: “Me parece que la decisión ya la tiene tomada el técnico, Fernando Ortiz. De momento, Vozinha tiene que esperar“.

Gabriel Maureira sigue firme en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Gabriel Maureira atajará en Colo Colo

De esta manera, se disipa una de las incertidumbres presentes entre los fanáticos de la escuadra popular. La misión es clara: estirar de 10 a 13 puntos la superioridad sobre Universidad de Chile en la tabla de posiciones.

Dicho Superclásico, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 23 de agosto. Está programado para comenzar a disputarse desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional.