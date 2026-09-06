La figura de Colo Colo más criticada en el primer tiempo vs. Huachipato: “Ex jugador”

Arturo Vidal fue cuestionado a través de redes sociales. No aprobó en sus 45 minutos iniciales en Concepción.

Colo Colo tuvo un intenso primer tiempo en su enfrentamiento contra Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera. La escuadra alba no pudo romper el cero en el marcador y se fue al descanso sin goles.

Pese a que el elenco popular fue superior en el juego, Arturo Vidal no fue perdonado por los fanáticos a través de redes sociales: lo cuestionaron por su rendimiento en Concepción.

¿Qué no gustó del mediocampista de 39 años? Sus falencias en la salida desde el fondo. A su vez, llamó la atención que se hiciera cargo de rematar un tiro libre cerca del arco rival.

“Arturo Vidal tiene la capacidad de provocar, en 90 minutos, todos los sentimientos posibles. Odio, felicidad, frustración, orgullo, etc.” y “Arturo Vidal es muy malo jajaja ex jugador“, fueron parte de los comentarios.

Cabe consignar que el oriundo de San Joaquín recibió tarjeta amarilla en los 45′ iniciales y por ello se perderá el compromiso vs. Deportes Concepción por la fecha 23 del certamen local.

Arturo Vidal fue cuestionado en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Las críticas contra Arturo Vidal en Colo Colo

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