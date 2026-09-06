El entrenador argentino cuestionó la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. No le agradó para nada.

Colo Colo empató 0-0 contra Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera. El elenco albo dejó atrás una seguidilla de victorias, aunque sigue firme en lo más alto de la tabla de posiciones.

A pesar de dicha comodidad en la cima, Fernando Ortiz quiere el título lo antes posible y por ello se quejó en los micrófonos de TNT Sports: reclamó contra el gramado de juego.

Al DT argentino no le gustó cómo estaba el césped del Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Para él, fue clave en la igualdad en el sur del país, ya que se opuso al plan de su cuerpo técnico.

“Lo buscamos, siempre fuimos un equipo agresivo a la hora de tratar concretar. No la concretamos y esa es la realidad. No quiero ser reiterativo ni quiero buscar excusas, pero en este campo de juego no se puede jugar“, lanzó.

A pesar de ello, el entrenador de Colo Colo valoró el punto restacado y agregó: “Cuando no se puede jugar, es muy difícil controlar, los piques, los botes y demás. Pero bueno, se sumó”.

Fernando Ortiz apuntó contra la cancha tras la igualdad de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo no pudo contra Huachipato

Finalmente, el estratega fue consultado sobre el pedido que le entregó a sus dirigidos durante el transcurso del encuentro: intentar conectar directamente con la ofensiva. El mediocampo ya estaba dañado sobre el cierre del duelo.

“Un poco de eso, también veíamos que la línea (defensiva de Huachipato) estaba muy en línea. Y buscar el espacio, ir en búsqueda de la pelota, era una herramienta, pero no lo pudimos concretar“, comentó.