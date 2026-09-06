Fernando Ortiz debió modificar la oncena estelar debido a lesiones y suspensiones. Tendrá un duro desafío en Concepción.

Colo Colo tiene todo listo para medirse contra Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera. El elenco albo debe asumir una compleja misión: ir hasta el sur del país sin algunas figuras.

¿Qué pasó? El conjunto de Macul sufre con las lesiones y suspensiones, por lo que Fernando Ortiz debió modificar la oncena estelar para este compromiso en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

La más controversial: Vozinha será desde el arranque en desmedro de Gabriel Maureira. El portero caboverdiano tendrá una prueba de fuego en la categoría de honor de Chile.

A su vez, Iván Román será desde el primer minuto de juego. Ante las complicaciones físicas de Joaquín Sosa y Jonathan Villagra, el novel zaguero acompañará a Arturo Vidal y Erick Wiemberg en el fondo.

Finalmente, hay que consignar la ausencia de Javier Correa debido a la suspensión recibida. En su lugar, Maximiliano Romero comandará el ataque junto a Leandro Hernández.

Vozinha es desde el arranque en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La formación de Colo Colo

El XI popular es con: Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Lautaro Pastrán y Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Dicho enfrentamiento entre Colo Colo y Huachipato, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 6 de septiembre. Será desde las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.