Colo Colo tiene todo listo para medirse contra Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera. El elenco albo debe asumir una compleja misión: ir hasta el sur del país sin algunas figuras.
¿Qué pasó? El conjunto de Macul sufre con las lesiones y suspensiones, por lo que Fernando Ortiz debió modificar la oncena estelar para este compromiso en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
La más controversial: Vozinha será desde el arranque en desmedro de Gabriel Maureira. El portero caboverdiano tendrá una prueba de fuego en la categoría de honor de Chile.
A su vez, Iván Román será desde el primer minuto de juego. Ante las complicaciones físicas de Joaquín Sosa y Jonathan Villagra, el novel zaguero acompañará a Arturo Vidal y Erick Wiemberg en el fondo.
Finalmente, hay que consignar la ausencia de Javier Correa debido a la suspensión recibida. En su lugar, Maximiliano Romero comandará el ataque junto a Leandro Hernández.
Vozinha es desde el arranque en Colo Colo. (Imagen: Photosport)
La formación de Colo Colo
El XI popular es con: Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Lautaro Pastrán y Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.
Colo Colo toma tajante decisión con dos jugadores que terminan contrato en 2027: “Todo indica que…”
Dicho enfrentamiento entre Colo Colo y Huachipato, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 6 de septiembre. Será desde las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.