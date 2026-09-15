El arquero de 19 años presentó una contusión ósea, que le impidió viajar con La Roja Sub 20 a los Juegos Sudamericanos.

En Colo Colo están muy atentos a la evolución del arquero Gabriel Maureira, debido a la lesión en el codo derecho que presentó en los últimos días, que le hizo perderse los Juegos Sudamericanos con La Roja Sub 20.

El juvenil de 19 años había sido incluido en la nómina de Sebastián Miranda, por lo que en el Cacique se habían hecho la idea que lo iban a perder para la llave de octavos de final de la Copa Chile contra Audax Italiano.

Pero luego de ser liberado, varios se ilusionaron con que pudiera recuperarse a tiempo para enfrentar a los itálicos, lo que estaría en duda.

Gabriel Maureira encendió las alarmas en Colo Colo. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

La lesión y el tiempo de recuperación de Gabriel Maureira

Según el parte médico que dio a conocer Colo Colo, Maureira sufrió una contusión ósea en el codo derecho, por lo que le indicaron reposo deportivo y tratamiento kinésico.

Lo que no se sabía, es que el canterano llevaba tiempo arrastrando molestias en aquella zona, por lo que ahora no quieren apurar su recuperación.

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Así lo dio a conocer el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, quien informó que en el Estadio Monumental creen que el novel golero estará al margen por dos semanas.

El problema para el entrenador Fernando Ortiz será definir quién atajará contra Audax Italiano, pues la presencia de Maureira está en riesgo y tampoco podrá contar con Vozinha, que se encontrará con la Selección de Cabo Verde en la fecha FIFA.

La solución podría venir de parte de Fernando De Paul, quien recibió el alta médica y está entrenando a la par de sus compañeros después de cinco meses fuera por una compleja lesión muscular por la que tuvo que ser operado.