Este jueves el arquero caboverdiano debía llegar a Santiago para ser presentado en Colo Colo, pero no se subió al avión en Madrid.

Un verdadero escándalo se está volviendo la situación del arquero Vozinha con Colo Colo, que sería el primer refuerzo del Cacique de este mercado de invierno, luego de haber sido la revelación en el Mundial 2026.

El portero de 40 años fue anunciado el pasado viernes y esta semana debía viajar a Chile, para ser presentado de forma oficial en el Estadio Monumental y sumarse al equipo que dirige Fernando Ortiz.

Pero rápidamente comenzaron las excusas, como las trabas por el permiso laboral para ejercer en nuestro país, obteniendo una visa de turismo mientras tanto.

Finalmente el viaje había quedado programado para este jueves 30 de julio, donde el futbolista caboverdiano iba a tomar el avión desde Madrid a Santiago, en un vuelo de Latam que despegaba en la madrugada de España, por lo que aterrizaba cerca de las 20:30 horas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel.

Vozinha tiene a todos nerviosos en Colo Colo. (Foto: Getty Images)

¡Vozinha no se subió al avión!

Pero las últimas informaciones indican que Vozinha no se subió al avión por problemas personales, lo que pone a todos nerviosos en Macul.

Publicidad

Por ahora no hay certezas de lo que ocurrirá con el experimentado golero africano, mientras que desde el cuadro popular han indicado que sacarán un comunicado al respecto. ¿Se caerá el fichaje de Vozinha en Colo Colo?

En síntesis