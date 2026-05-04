En los últimos días tomó fuerza el rumor del posible regreso de Alexis Sánchez al fúbol chileno y específicamente a Colo Colo, donde en el Cacique buscarían adelantarse a Universidad de Chile para repatriar al Niño Maravilla.

El tocopillano termina contrato con el Sevilla en junio y su próxima parada sería en la estación terminal: Chile. A sus 37 años tendría como objetivo volver a casa, tras 18 temporadas en Europa.

En ese contexto, el bicampeón de América buscaría opciones en Sudamérica, entre ellas aparece el cuadro popular por varias razones, incluso en 2023 no lo descartó en una entrevista con TVN, pese a que públicamente se ha declarado hincha de la U.

“Mi familia es de la U, mi padre, mi familia es de la U y algunos son del Colo. Es un mixto, como en toda familia, algunos son de la U, algunos son del Colo. Me abro a todas las posibilidades, me gusta. La U, Católica, Colo Colo, amo el fútbol”, indicó en aquella ocasión.

Las 5 razones de Alexis Sánchez para volver a Colo Colo

1. Su pasado en Colo Colo

La primera razón que tendría Alexis Sánchez para volver a Colo Colo es precisamente su pasado con la camiseta alba en 2006-2007, siendo el trampolín para emigrar tras sus comienzos en Cobreloa. Con el Cacique fue bicampeón y finalista de la Copa Sudamericana.

Alexis Sánchez en Colo Colo 2007. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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2. Arturo Vidal

La segunda razón es su cercanía con Arturo Vidal, actual referente de Colo Colo y su socio en la generación dorada de la Selección Chilena, siendo las máximas figuras en la obtención de las dos Copa América. Además, con el King comparten el mismo representante, Fernando Felicevich, siendo las dos mayores estrellas de la agencia Vibra.

3. Su mejor amigo jugó en Colo Colo

Entre 2024 y 2025 estuvo en Colo Colo el mejor amigo de Alexis Sánchez. Se trata del lateral derecho Mauricio Isla, que al igual que el tocopillano fue campeón con los albos: Campeonato Nacional 2024 y Supercopa 2024.

4. El líder de la Liga de Primera

Un punto importante es que Colo Colo es el actual líder de la Liga de Primera 2026 y de su grupo en la Copa de la Liga, que también podría ser determinante a la hora de una decisión del ex Barcelona. Ante aquello, es muy probable que el Cacique compita en Copa Libertadores el próximo año.

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5. La venia de Fernando Ortiz

El pasado domingo en conferencia de prensa, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, fue consultado por esta posibilidad. Si bien no quiso referirse en profundidad, dejó una frase dando vuelta: “Puedo decir que Alexis es un excelente jugador, que si él decide llegar a nuestra liga, hay que disfrutarlo“.

En síntesis