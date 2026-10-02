El bicampeón de Ampérica se alineó con el astro portugués tras el quiebre con Jorge Jesús en la selección europea.

Un terremoto se vivió el pasado miércoles en la Selección de Portugal ante la salida de Cristiano Ronaldo en plena fecha FIFA, luego de una diferencia de opiniones con el entrenador Jorge Jesús. A la distancia, Arturo Vidal salió en defensa del ‘Bicho’.

El King, que enfrentó en varias ocasiones a CR7 en el fútbol europeo, dio su opinión al respecto en su última transmisión en Kick, donde reaccionó con idignación por el trato que recibió el astro portugués por parte del técnico.

“Lo de Cristiano de verdad es una vergüenza. Un jugador así como Cristiano, que está entre los cuatro mejores jugadores de la historia, que salga así de la selección, es muy feo. Más cuando él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, dijo cuál era la opción y que después el entrenador salga también a decir eso. Creo que lo deja muy mal parado al entrenador”, comentó el bicampeón de América.

“A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo, es el jugador que le ha dado todo a Portugal, que lo puso de las mejores selecciones del mundo. No puede salir así de la selección”, añadió Vidal.

Respaldo total para CR7

Respecto a la decisión del ex Real Madrid y Manchester United, de abandonar la concentración de Portugal previo a los dos últimos compromisos por la Nations League, el capitán de Colo Colo reiteró su apoyo.

“Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que ha hecho al fútbol y a la Selección de Portugal, es llevarla a otro nivel. Hay entrenadores que no respetan cosas”, completó.

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Cabe recordar que el goleador de 41 años abandonó la concentración de Portugal luego de no sumar minutos en el partido contra Noruega y sabiendo que tampoco los iba a tener ante Dinamarca.