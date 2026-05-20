El delantero de 20 años recibió un potente consejo de su papá, John. Está brillando en el Estadio Monumental.

Colo Colo vive un grato momento. El conjunto albo está en la cima de la Liga de Primera y ello, en parte, es gracias a Leandro Hernández. La promesa está cautivando por su alto nivel en Macul.

Además de brillar a punta de gambetas, el atacante de 20 años se ha hecho presente en el marcador constantemente, pero ello no deja tranquilo a su padre: John le dejó un potente mensaje a su hijo.

En conversación con AS Chile, el papá del joven ariete abordó el rendimiento de su retoño, advirtiéndole que debe seguir en la senda del trabajo. Tiene que caminar con cautela en el Estadio Monumental.

“Que viva su momento y tenga los pies sobre la tierra, porque este es un proceso que recién está empezando. Le digo que es pasito a pasito, que debe ser humilde, sencillo y saber de dónde viene”, lanzó.

“En este momento le digo ‘tienes que estar tranquilo. No porque hayas hecho un gol, vas a ser Dios o (Diego) Maradona. Tienes que ir paso a paso’, así que él está claro en ese sentido”, agregó.

Leandro Hernández fue advertido por su papá en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Un crack nace en Colo Colo

Finalmente, John le deseó lo mejor a Leandro. Si bien está lejos de la capital, específicamente en Villa Alegre, lo quiere ver cumpliendo sus metas. Ya habrá tiempo para festejar juntos.

“Que siga esforzándose como lo ha hecho siempre y que es un gran hijo. Siempre lo voy a estar apoyando, en las buenas y en las malas. Tiene talento y va a llegar muy arriba, siempre y cuando tenga los pies sobre la tierra”, cerró.

En síntesis:

El delantero Leandro Hernández destaca por su alto nivel con Colo Colo .

destaca por su alto nivel con . Su padre, John , le aconsejó públicamente mantener la humildad tras sus goles en Macul.

, le aconsejó públicamente mantener la humildad tras sus goles en Macul. El joven atacante de 20 años es una de las promesas del conjunto albo.