Marcelo Barticciotto y su clara postura sobre este jugador de Colo Colo: “Aún no se gana la titularidad”

Colo Colo logró una importante victoria el pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se impusieron por un categórico 6-2 a Ñublense de Chillán en el Estadio Monumental y se consolidan en la punta de la tabla de posiciones.

Dentro de esta victoria, varios rendimientos individuales en Colo Colo se dejaron ver de gran manera en el duelo ante los ‘Chillanejos’ y le ponen tarea a Fernando Ortiz pensando en lo que será los próximos compromisos en poder consolidar este plantel titular.

Sobre esto, el ídolo del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y dejó un importante mensaje en Colo Colo, en la que siente que a pesar de esta gran actuación, el atacante Maximiliano Romero debe volver a la titularidad por sobre Leandro Hernández.

“Para mí si Maxi Romero está bien, vuelve (ante Universidad Católica), yo creo que Hernández aún no se gana la titularidad porque haya hecho un gol o haya sido figura”, declara.

Barticciotto deja este importante mensaje por Hernández | Foto: Photosport

Concluyendo, Barticciotto piensa en lo que será el duelo ante la Universidad Católica, en la que no tiene dudas en que si Romero se recupera de su problema físico, debe ser titular para el clásico por desmedro de Leandro Hernández.

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“La decisión la tiene que tomar el técnico, pero a mí me parece que debería volver Romero”, cerró.

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