¿Dónde ver HOY Boston River vs. O’Higgins?: El canal que transmite EN VIVO el partido por Copa Sudamericana

O'Higgins tiene hoy un duelo crucial ante Boston River en la Copa Sudamericana.

En esta jornada se disputará un duelo crucial dentro de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en donde uno de los equipos chilenos saldrá a la cancha a disputar un importante compromiso.

Se trata de O’Higgins de Rancagua quien se encuentra en tierras uruguayas preparando lo que será su partido crucial ante Boston River en Montevideo por la quinta fecha del grupo C.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio buscarán sumar los tres puntos en este duelo que es clave para las aspiraciones del conjunto nacional para poder avanzar a la próxima fase de la competencia continental.

Hoy en día, O’Higgins de Rancagua se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos y en caso de conseguir una victoria en esta jornada, podría alcanzar el liderato del grupo, superando a Millonarios (8 pts) y Sao Paulo (9 pts).

O’Higgins tiene hoy un duelo crucial | Foto: Photosport

¿Cuándo juega Sao Paulo vs. O’Higgins?

El partido entre Boston River y O’Higgins de Rancagua se disputará este miércoles 20 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Centenario.

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¿Dónde ver el partido de Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana?

El partido entre uruguayos y la escuadra nacional será transmitido EN VIVO por TV en la señal de ESPN y via streaming se podrá ver por Disney+ Premium.