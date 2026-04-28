¿Lo aprueba o no? Esto dijo Claudio Bravo sobre la primera titularidad de Gabriel Maureira: “Lo vi…”

Una de las cosas más destacadas en el último triunfo de Colo Colo sobre la Universidad de Concepción en el sur del país fue la primera titularidad de Gabriel Maureira, quien remplazó al lesionado Fernando de Paul en los albos.

Si hay un ex portero que conoce el puesto a la perfección es Claudio Bravo, histórico de la Selección Chilena y formado en las inferiores albas. En ESPN Chile, le consultaron al ‘Capi’ si Maureira aprobó o no y su respuesta sorprendió.

“Es una posición muy compleja donde el mínimo error te puede costar la carrera en instancias decisivas. Maureira entra con la presión de mantener a Colo Colo en la cima, de hacerlo bien, de que todas las miradas estaban en lo que hiciera compitiendo”, arrancó diciendo.

Maureira se mostró seguro en Colo Colo. | Foto: Photosport

Tras cartón, Bravo dice que “Lo vi muy suelto, tranquilo, con una madurez impropia de esta edad. No me quedo con los números, sí con las sensaciones: lo que demuestra, la impronta del arquero. Cuando interviene poco es más difícil aún, porque tiene que estar más concentrado”.

“La acción del gol es muy difícil, estaba muy tapado. Tuvo tapadas buenas, ágiles, rápidas. Lo vi muy suelto. Espero que pueda seguir compitiendo, que las cosas se le den de buena manera y no haya relajo”, complementó.

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Así las cosas, Gabriel Maureira suma confianza para mantenerse en el arco de Colo Colo y ya piensa en lo que será el compromiso ante Coquimbo Unido de este domingo 3 de mayo, donde se esperan 40 mil espectadores en el Estadio Monumental.

En síntesis

Gabriel Maureira debutó como titular en Colo Colo reemplazando al lesionado Fernando de Paul.

El histórico Claudio Bravo elogió la madurez y agilidad del joven portero tras el partido.

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