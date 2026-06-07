Llegó el momento de la verdad. Universidad de Chile y Audax Italiano se ven las caras en un duelo de infarto válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el escenario de una batalla donde los azules se juegan su última carta para mantenerse en carrera, mientras que la escuadra itálica quiere abrochar su boleto a la ronda de los cuatro mejores. Para que no te pierdas este decisivo choque dominical, te contamos todos los escenarios matemáticos y las alternativas para seguir el partido EN VIVO por BOLAVIP.

La situación en el Grupo D está al rojo vivo y obliga a ambos elencos a mirar de reojo lo que ocurra en el compromiso paralelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena. La realidad de los equipos en la tabla es la siguiente:

Audax Italiano: Llega como el flamante líder de la zona con 10 puntos, igualado con los cementeros pero con mejor diferencia de gol. A los itálicos les basta con rescatar al menos un empate en Ñuñoa para asegurar su pasaje a las semifinales .

Llega como el flamante líder de la zona con 10 puntos, igualado con los cementeros pero con mejor diferencia de gol. . Universidad de Chile: El Romántico Viajero marcha en la tercera posición con 7 unidades. El equipo dirigido por Fernando Gago tiene la obligación imperiosa de ganar para alcanzar los 10 puntos y, además, esperar que Unión La Calera tropiece en su partido para arrebatarles el cupo por diferencia de goles.

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