Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
COPA DE LA LIGA

Universidad de Chile vs Audax Italiano: EN VIVO sigue el minuto a minuto del partido por la Copa de La Liga

Llegó el momento de la verdad. Universidad de Chile y Audax Italiano se ven las caras en un duelo de infarto válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga

Universidad de Chile recibe a Audax Italiano esperando una mano de Deportes La Serena.
© IAUniversidad de Chile recibe a Audax Italiano esperando una mano de Deportes La Serena.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el escenario de una batalla donde los azules se juegan su última carta para mantenerse en carrera, mientras que la escuadra itálica quiere abrochar su boleto a la ronda de los cuatro mejores. Para que no te pierdas este decisivo choque dominical, te contamos todos los escenarios matemáticos y las alternativas para seguir el partido EN VIVO por BOLAVIP.

La situación en el Grupo D está al rojo vivo y obliga a ambos elencos a mirar de reojo lo que ocurra en el compromiso paralelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena. La realidad de los equipos en la tabla es la siguiente:

  • Audax Italiano: Llega como el flamante líder de la zona con 10 puntos, igualado con los cementeros pero con mejor diferencia de gol. A los itálicos les basta con rescatar al menos un empate en Ñuñoa para asegurar su pasaje a las semifinales.
  • Universidad de Chile: El Romántico Viajero marcha en la tercera posición con 7 unidades. El equipo dirigido por Fernando Gago tiene la obligación imperiosa de ganar para alcanzar los 10 puntos y, además, esperar que Unión La Calera tropiece en su partido para arrebatarles el cupo por diferencia de goles.

Si eres de los que les gusta ponerle emoción extra a los partidos, Jugabet tiene preparadas atractivas cuotas gracias a su sistema de mega cuota.

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Diego Monreal, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Federico Mateos, Bryan Soto; Michael Fuentes, Giovani Chiaverano, Franco Troyasky.

Banca de la U ante Audax Italiano

Formación azul y banca de la U

Formación azul y banca de la U

¡Formación de Universidad de Chile!

La U alinea con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez

FOTO: Así está el campo de juego

Así luce la cancha del Estadio Nacional.

Así luce la cancha del Estadio Nacional.

¡Hola amigos de BOLAVIP!

Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Nacional para lo que será un partido crucial para los intereses de la U y de Audax Italiano por avanzar en la Copa de la Liga. Los azules necesitan ganar y que La Serena les de una ayuda venciendo a Unión La Calera.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones