El arquero de Colo Colo, formado en casa, se lamentó por lo sucedido el año pasado y que le ha costado el puesto ante su compañero Gabriel Maureira.

Este domingo Colo Colo se despidió de la Copa de la Liga 2026 con una derrota por 1-0 ante Huachipato en Talcahuano, hasta donde el Cacique ya llegaba sin posibilidades de avanzar a semifinales.

Por ello, el entrenador Fernando Ortiz ordenó enviar a la cancha un equipo mixto, en el que fue titular el arquero Eduardo Villanueva, que le había tocado apoyar a su compañero Gabriel Maureira desde que se lesionó el capitán Fernando De Paul.

Pero este fin de semana el golero de 19 años se encuentra con la Selección Chilena Sub 20, por lo que Villanueva tomó su lugar.

Si bien no pudo terminar con el arco en cero, tras el partido conversó con TNT Sports y se mostró emocionado, aunque también hizo una dura autocrítica recordando lo vivido en octubre del año pasado, cuando desperdició la oportunidad de pelear por el puesto con errores garrafales en un amistoso con Deportes Puerto Montt.

“No me tocaba jugar desde hace un tiempo atrás, me gustaría por ahí mantener la cordura pero igual un poco de emoción, porque dentro de todo todavía está esa herida del partido con Puerto Montt. Yo sé que no aproveché la oportunidad, pero soy un tipo muy fuerte, muy valiente, siempre pongo el pecho a las balas. Sé que el trabajo y el entrenamiento es lo que el día de mañana me va a llevar a lograr mis objetivos”, comenzó diciendo.

“Prefiero seguir siendo el hombre positivo que soy, creo que tomé mejores decisiones que en los partidos anteriores”, agregó el futbolista de 21 años.

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Luego, elogió el trabajo que está realizando su compañero de cantera, que parece inamovible del arco de Colo Colo.

“Respecto a Gabriel Maureira, está más que decir que es un arquerazo, lo conozco de hace mucho tiempo, desde sus principios. Después de la lesión del Tuto nosotros conversamos y no hay nada más lindo que dos arqueros canteranos compitan por el club. No somos grandes amigos, pero sí somos muy grandes compañeros y lo más importante acá que entendemos los dos es el bien común, que es el arco de Colo Colo”, declaró Villanueva.

Eduardo Villanueva en su primer partido oficial con Colo Colo este 2026. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

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Finalmente, el oriundo de Melipilla se refirió a la eliminación de Colo Colo en la Copa de la Liga y lo que se viene para el resto de la temporada, pues son los favoritos para quedarse con la Liga de Primera.

“De todas formas creo que no hay que ser negativo, hay que ver el vaso medio lleno, podemos enfocarnos cien por ciento en el campeonato de Primera División, que la próxima semana es la última fecha de la primera rueda. Esperamos ganar para poder mantener la diferencia o que sea incluso más larga”, indicó respecto al claro liderato que tienen en el torneo nacional.

En síntesis

Colo Colo cayó 1-0 ante Huachipato y se despidió de la Copa de la Liga.

ante Huachipato y se despidió de la Copa de la Liga. Eduardo Villanueva fue titular porque Gabriel Maureira está con la Selección Chilena Sub 20.

fue titular porque Gabriel Maureira está con la Selección Chilena Sub 20. En octubre pasado, el jugador cometió errores en un partido amistoso contra Deportes Puerto Montt.