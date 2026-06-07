El delantero y goleador de Colo Colo se lanzó contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga.

Este domingo Colo Colo se despidió de la Copa de la Liga 2026 con una derrota de visita ante Huachipato, pues los albos cayeron por 1-0 en Talcahuano, cerrando así su participación en el Grupo A.

Si bien los albos llegaban eliminados a la última fecha, el plantel se tomó en serio el partido y tuvieron varios roces con el árbitro Nicolás Gamboa, reclamando varias jugadas y hasta el gol anulado a Maximiliano Romero a los 69 minutos a través de la revisión en el VAR.

Tras el compromiso en el Estadio Huachipato-CAP, salió a hablar con la prensa el delantero Javier Correa, quien empleó duros términos contra el referee.

“El árbitro hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere”, comenzó en sus descargos.

“Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra”, continuó.

“A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia, no se juega por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde”, añadió el cordobés.

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El goleador del Cacique, también recordó una situación que vivieron con el mismo árbitro hace dos años, en la Copa Chile 2024.

“Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, siempre, una amarilla, una roja… La otra vez cobró un penal de 70 metros al Erick (Wiemberg) contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad es un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más”, lanzó el artillero de 33 años.

Javier Correa en la visita de Colo Colo a Huachipato. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

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