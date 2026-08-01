Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del ATP 500 de Washington

El tenista nacional Alejandro Tabilo se juega el pase a la final en el ATP 500 de Washington.

El ATP 500 de Washington ya está en su etapa final y en esta jornada se disputarán los dos encuentros de semifinales, en donde los jugadores darán el todo para avanzar a la gran final de esta competencia y en la que hay un chileno en competencia: Alejandro Tabilo (30°).

El tenista nacional llegó a esta fase de los cuatro mejores tras dejar en el camino al segundo mejor sembrado de este torneo, el estadounidense Ben Shelton (8°), al que venció por 4-6, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 23 minutos..

Ahora, en semifinales el ‘Jano’ se enfrentará ante el español Rafael Jódar (24°) quien dejó en el camino al italiano Lorenzo Musetti (15°) a quien derrotó por un 1-6, 6-1 y 6-4 en 1 hora y 59 minutos de juego.

Para lo que será este duro partido, Alejandro Tabilo busca seguir con su gran semana y sueña con llegar a la gran final, en la que en caso de clasificar, su rival saldría entre los estadounidenses Brandon Nakashima (33°) y Taylor Fritz (10°).

Tabilo busca el pase a la final | Foto: Getty Images

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El duelo entre Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar se disputará este sábado 1 de agosto a las 19:40 horas de Chile en el Court Principal de Washington.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO a Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El encuentro solo podrá verse de forma ONLINE, a través de Disney+ Premium y también estará disponible vía streaming en Tennis TV.