“Está en punto muerto”: entregan preocupante información sobre la renovación de una figura de Colo Colo

El futbolista albo vive días claves respecto a su futuro, mientras desde el entorno de Colo Colo surge una información que genera preocupación.

Colo Colo continúa trabajando en la planificación de su plantel y uno de los temas que Blanco y Negro busca resolver cuanto antes es la renovación de aquellos futbolistas que finalizan su vínculo a final de temporada.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de Leandro Hernández. El joven delantero ha ido ganando protagonismo bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz y se ha convertido en una de las apuestas del cuadro albo durante la Liga de Primera 2026.

Durante las últimas semanas existía optimismo en torno a las conversaciones entre la dirigencia colocolina y el entorno del canterano albo. Sin embargo, las tratativas no habrían avanzado como esperaba la concesionaria, instalando incertidumbre sobre el futuro del futbolista.

Leandro Hernández ha disputado 25 partidos esta temporada, en los cuales ha convertido 5 goles y ha aportado con 4 asistencias | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Preocupación en Colo Colo por renovación de Leandro Hernández

En medio de ese escenario, una información entregada por el periodista Jorge Coke Hevia sorprendió a los hinchas albos, ya que aseguró que las conversaciones atraviesan un complejo momento y, por ahora, no muestran avances.

“Les quiero contar que me llega una información de Colo Colo. La negociación de Leandro Hernández en este momento está en punto muerto”, confesó el comunicador durante una nueva edición de Pauta de Juego de Radio Pauta.

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De momento, no se conocen los motivos que mantienen frenadas las conversaciones entre el conjunto Popular y la agencia Vibra, empresa que representa al futbolista.

Ahora, habrá que esperar si ambas partes logran acercar posiciones en las próximas semanas o si la renovación continúa estancada, escenario que podría despertar el interés de otros clubes por el extremo.

En resumen…

Colo Colo busca renovar el contrato de Leandro Hernández, pero según reveló Jorge Coke Hevia en Pauta de Juego, las conversaciones con el entorno del delantero se encuentran actualmente “en punto muerto”.

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