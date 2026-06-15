Una de las nuevas figuras de Colo Colo no ha firmado la extención de su contrato por una diferencia con las nuevas políticas del club.

Una situación límite se está viviendo en Colo Colo, pues hasta el momento no han prosperado las negociaciones para extender el contrato de una de sus nuevas figuras.

Se trata del joven atacante Leandro Hernández, quien es formado en el club y que termina contrato en diciembre de este 2026.

En Blanco y Negro llevan varias semanas intentando avanzar en su renovación pero las negociaciones están entrampadas. Lo preocupante para el Cacique, es que en dos semanas más el juvenil de 21 años podría negociar con otra institución como agente libre, tal como lo permite la FIFA seis meses antes que termine su vínculo actual.

La renovación de Leandro Hernández inquieta a todo Colo Colo. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

Sobre aquello este lunes entregó una nueva información el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien reveló el desacuerdo que existe entre ambas partes, que es un cambio en las políticas del club.

“Hay un tema no menor. No han podido avanzar básicamente porque Colo Colo tiene un nuevo método para los jóvenes y canteranos: eliminar la cláusula de salida”, expuso el reportero.

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“Es ahí donde Colo Colo está muy complicado en ese tema, porque la agencia que lo representa dice: ‘renovemos, pero coloquemos una cláusula de salida para una hipotética oferta'”, continuó.

“¿Qué dice Colo Colo? ‘No, esta nueva política que queremos llevar es sin cláusula de salida. Negociemos el contrato, pero sin cláusula de salida’. Y eso tiene, de momento, entrampada la renovación”, explicó ‘Tomate’ Alvarado.

Un futuro prometedor

Cabe destacar que Hernández es uno de los proyectos más interesantes del cuadro popular en el último tiempo, con gran proyección y exportable.

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En la presente temporada se ha ido consagrando bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, donde ha disputado 20 partidos y suma cuatro goles más tres asistencias.

En síntesis