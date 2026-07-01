La renovación de Leandro Hernández en Colo Colo se complica: los dos detalles que frenan el acuerdo

Aunque existe disposición para continuar el vínculo, todavía hay dos puntos contractuales que mantienen la negociación abierta y sin resolución.

En los últimos meses, Leandro Hernández ha ido sumando protagonismo en la consideración del técnico Fernando Ortiz, respondiendo con rendimiento y aprovechando las oportunidades que se le han presentado en Colo Colo.

Sin embargo, su continuidad en el conjunto popular se ha transformado en un tema relevante para Blanco y Negro, considerando que el canterano albo finaliza contrato en diciembre de este año.

“Hemos trabajado en ello y confiamos en que se pueda resolver en las próximas semanas”, señaló hace un tiempo el director Jaime Pizarro.

Leandro Hernández ha disputado 23 partidos esta temporada: ha convertido 5 goles y ha aportado con 4 asistencias | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Los detalles de la renovacion de Leandro Hernández

En las últimas horas, el periodista Christopher Brandt entregó nuevos detalles en su cuenta de X (ex Twitter) sobre el estado de las conversaciones entre la agencia del futbolista y el Cacique.

“El jugador quiere renovar, pero hoy la principal piedra de tope entre las partes es la cláusula de salida y los años de contrato”, explicó el comunicador de ESPN Chile.

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Además, Brandt agregó que “la última propuesta que debe responder ByN es la de un contrato corto sin cláusula de salida. Negociación abierta”.

Por ahora, el futuro de Hernández sigue en suspenso y las próximas conversaciones serán determinantes para definir si el atacante continúa su proyección en el Estadio Monumental o si la negociación toma otro rumbo.

En resumen…

La renovación de Leandro Hernández en Colo Colo sigue en evaluación, con diferencias en la cláusula de salida y la duración del contrato que mantienen la negociación abierta.