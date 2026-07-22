Celebra Fernando Ortiz: Jaime Pizarro confirma la renovación de esta figura de Colo Colo

El proyecto de Fernando Ortiz suma una buena noticia luego de que la dirigencia tomara una decisión clave con uno de sus futbolistas.

Colo Colo continúa avanzando en una de sus grandes prioridades para el proyecto deportivo: asegurar la continuidad de sus jóvenes talentos formados en casa.

Uno de esos nombres es Leandro Hernández, delantero de 21 años que poco a poco ha comenzado a ganarse un espacio en el esquema del director técnico Fernando Ortiz.

En ese escenario, desde Blanco y Negro, concesionaria que maneja al club albo, confirmaron una noticia que fue valorada al interior del Estadio Monumental.

Hernández ha disputado 25 partidos esta temporada, en los cuales ha convertido 5 goles y ha aportado con 4 asistencias | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Leandro Fernández seguirá en Colo Colo

En conferencia de prensa, Jaime Pizarro, director ejecutivo de las áreas de fútbol del Popular, anunció la extensión del vínculo del joven futbolista.

“Nos alegra muchísimo la extensión en el contrato de Leandro (Hernández). Esperamos que esta oportunidad de avanzar en esta materia también le permita a él expresándose deportivamente como lo ha hecho en el último tiempo y como lo va seguir haciendo junto al plantel”, remarcó el Kaiser.

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Además, el exfutbolista resaltó que la renovación del atacante forma parte de un trabajo más amplio de la institución para proteger a sus jugadores

“Ahora todos nuestros jugadores formados en casa tengan contrato vigente y con un periodo de duración bastante más extenso, ese es un paso significativo”, concluyó.

En resumen…

Colo Colo confirmó la renovación de Leandro Hernández, una de sus grandes promesas surgidas desde las divisiones inferiores.

Jaime Pizarro destacó la importancia de asegurar la continuidad del delantero y valoró que todos los jugadores formados en casa tengan contratos vigentes por un periodo más extenso.