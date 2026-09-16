Los duelos de ambos clubes en los octavos de final de ida, contra Audax Italiano y U. La Calera respectivamente, serán emitidos por HBO Max.

Colo Colo y Universidad Católica tendrán complejos encuentros de ida por los octavos de final de Copa Chile. Sin embargo, el nivel de sus rivales no será la única dificultad: sus hinchas tendrán problemas para ver tales partidos.

¿Por qué? Es que tanto albos, que se enfrentarán contra Audax Italiano, como precordilleranos, que se medirán contra Unión La Calera, no serán transmitidos por televisión.

Así lo confirmó TNT Sports, informando que ambos compromisos solo tendrán emisión vía HBO Max. Es decir, exclusivamente se podrán sintonizar a través de la plataforma de streaming mencionada.

El resto de los duelos de ida de esta fase, sí podrán ser vistos mediante TV en TNT Sports Premium. Uno de ellos, el de Everton de Viña del Mar contra Universidad de Chile en el Estadio Sausalito.

Cabe consignar que los clientes de TNT Sports Premium podrán acceder a la tranmisión de HBO Max -sin cobro extra- con las credenciales utilizadas habitualmente en su cableoperador.

Los partidos de Colo Colo y Universidad Católica solo serán transmitidos por HBO Max. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad Católica en Copa Chile?

El elenco de Macul saltará a la cancha el martes 22 de septiembre para enfrentar a Audax Italiano en calidad de visita. Tal escollo está pactado para las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, la escuadra de Las Condes se medirá contra Unión La Calera el miércoles 23 de septiembre. Está programado para las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

¿Dónde ver a Colo Colo y la UC en Copa Chile?

Los duelos mencionados solo podrán ser sintonizados a través de la plataforma de pago HBO Max.