La U pierde a esta figura contra Everton por Copa Chile: fue nominado a la fecha FIFA

Además de Marcelo Morales y Agustín Arce, el conjunto estudiantil no podrá contar con Bianneider Tamayo. Fue llamado por Venezuela.

Universidad de Chile suma un dolor de cabeza para su llave contra Everton por los octavos de final de Copa Chile: tiene otro convocado para la fecha FIFA. Tendrá que ser reemplazado en la citación azul.

¿De quién se trata? Bianneider Tamayo fue considerado para representar a Venezuela. El defensor central de 21 años se unirá a la concentración del combinado vinotinto.

Así lo reveló la propia selección llanera a través de redes sociales, entregando el listado de Oswaldo Vizcarrondo para afrontar los siguientes desafíos internacionales.

“Estos son los elegidos por el seleccionador nacional para afrontar los próximos amistosos internacionales ante Japón, Corea del Sur y Jordania“, indicó el comunicado oficial.

Mientras el primer compromiso se jugará el lunes 28 de septiembre, los siguientes duelos se disputarán el viernes 2 de octubre y el martes 6 del mismo mes, respectivamente.

Bianneider Tamayo no estará disponible para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile tiene diversas bajas vs. Everton

De este modo, el cuerpo técnico de Fernando Gago no tendrá a disposición a Bianneider Tamayo, como tampoco a Marcelo Morales y Agustín Arce. Estos dos últimos fueron llamados a la Selección Chilena.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Everton? La ida está pactada para el jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas (Estadio Sausalito) y la vuelta para el domingo 27 del mismo mes desde las 17:30 horas (Estadio Nacional).